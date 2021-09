Inter, partitella in famiglia per Inzaghi e i suoi: rientri a metà

Sabato di lavoro per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri – fermi a causa degli impegni delle Nazionali – continuano però ad allenarsi ad Appiano Gentile. Ecco il report della seduta odierna pubblicato dal club

REPORT – “Prosegue il lavoro della squadra in vista delle sfide che vedranno impegnati i nerazzurri dopo la sosta delle nazionali: ritorno in campo domenica 12 settembre alle 12:30 per la trasferta contro la Sampdoria, poi il match d’esordio nella Champions League 21/22, la prima sfida dei gironi contro il Real Madrid che si giocherà mercoledì 15 settembre alle 21 a San Siro. Oggi il gruppo si è ritrovato agli ordini di mister Simone Inzaghi: nell’allenamento mattutino spazio ad una partitella in famiglia contro l’U18″.

IMMAGINI – Dalle foto pubblicate su Inter.it si nota come ormai Roberto Gagliardini sia pienamente recuperato avendo giocato anche la partitella finale. Ancora lavoro differenziato invece per Alexis Sanchez che però è rientrato sul campo.