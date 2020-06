Inter, partita con il Sassuolo specchio della stagione. Scudetto difficile – Sky

Con il pareggio di ieri con il Sassuolo l’Inter vede le chance di rincorsa allo scudetto assottigliarsi sempre di più. In collegamento su “Sky Sport 24” Andrea Paventi analizza la situazione in casa nerazzurra.

OCCASIONE PERSA – L’Inter, dopo il pareggio con il Sassuolo, si ritrova a 8 punti di distacco dalla capolista Juventus. L’Atalanta, intanto, si è portata a -4 dai nerazzurri. Ieri sera potrebbe essere l’ennesima occasione sprecata della stagione per la squadra di Conte. Andrea Paventi analizza il momento dei nerazzurri: «Inter ieri occasione sprecata. È lo specchio di questa stagione. L’Inter, prima dello stop, è stata spesso in vantaggio ed è stata rimontata. Penso alla partita con il Cagliari, a quella con l’Atalanta. Ieri aveva recuperato dallo svantaggio, ma non è riuscita ad essere cinica e a chiudere la partita. Non riesce a mettere i risultati in una situazione di sicurezza. Difficile credere che i nerazzurri vincano tutte le 11 partite rimanenti. È complicato, ma giocando ogni tre giorni tutto può succedere».