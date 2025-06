Inter in partenza per il Mondiale per Club: ecco chi c’è a Malpensa!

Mattinata importante per l’Inter che sta per raggiungere gli Stati Uniti, dove la prossima settimana disputerà il Mondiale per Club. Ecco tutti i presenti a Malpensa.

IN PARTENZA – La nuova Inter di Cristian Chivu è in costruzione. Ma mentre la dirigenza nerazzurra si muove per completare l’opera in vista della prossima stagione, il tecnico rumeno è già a lavoro con gli uomini a disposizione per concludere l’annata attuale. C’è, infatti, il Mondiale per Club alle porte, per il quale la squadra si sta preparando a partire proprio in queste ore. Il volo verso gli States, dove si svolgere il torneo la prossima settimana, è in programma alle ore 11.00 di questa mattina.

La nuova Inter parte per il Mondiale per Club: ecco chi c’è al seguito di Chivu

TUTTO IL GRUPPO – Dopo i primi due allenamenti al comando di mister Chivu, questa mattina il gruppo nerazzurro si è adunato a Malpensa in vista della partenza. Ovviamente, manca ancora qualche pedina importante, ancora impegnata con le Nazionali. Ci sono già gli italiani: Dimarco, Bastoni, Barella, Frattesi, compresi Acerbi e Darmian. Presenti anche gli infortunati, che partiranno comunque subito per il Mondiale per Club: Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito. Per quanto riguarda i più giovani: presenti Re Cecconi, Cocchi, De Pieri, Calligaris, Berenbruch, Valentin Carboni e Sebastiano Esposito. Tra i volti presenti nel gruppo di Chivu quest’oggi, poi, anche Sommer, il suo vice Josep Martinez, Palacios, Mkhitaryan e il tanto atteso Sucic. Luis Henrique, che ha già svolto il primo allenamento ad Appiano Gentile nei giorni scorsi, raggiungerà direttamente in America l’Inter, come il resto dei nazionali stranienri.