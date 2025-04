Inter in partenza: destinazione Barcellona. Un volto atteso con Inzaghi!

Si avvicina un’altra magica notte di Champions League. Alla vigilia della semifinale d’andata l’Inter si prepara a partire verso Barcellona: il racconto degli ultimi momenti a Milano dei nerazzurri.

VIGILIA – Cresce l’entusiasmo, ed anche un po’ di agitazione, in vista dell’importante impegno che attende l’Inter domani sera allo Stadio olimpico Lluís Companys di Barcellona. Oggi, vigilia della semifinale d’andata di Champions League, Simone Inzaghi ha definitivamente ritrovato una certezza fondamentale: il suo attaccante titolare Marcus Thuram. C’è anche il francese, infatti, nel gruppo nerazzurro in partenza per la Spagna. Dopo gli ultimi giorni di ansia, è ormai sicuro: l’attaccante prenderà parte alla trasferta spagnola.

L’Inter si prepara a partire verso Barcellona

IN PARTENZA – Attualmente l’Inter si trova all’aeroporto di Milano Malpensa, dove a breve prenderà il volo che la condurrà a Barcellona. La preoccupazione per il blackout che ha colpito Spagna e Portogallo nelle ultime ore è ormai messo da parte, e la squadra di mister Inzaghi può tranquillamente raggiungere il Paese che domani sera ospiterà l’attesa prima semifinale di Champions League. Una volta arrivati a Barcellona, poi, l’allenatore e il capitano Lautaro Martinez si presenteranno di fronte ai giornalisti per rispondere alle domande in conferenza stampa. Da lì, infatti, arriveranno ulteriori informazioni anche sulle probabili scelte di Inzaghi in vista del match delle ore 21.00 di domani.