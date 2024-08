Inter, parola d’ordine “precauzione”: la possibile scelta su Lautaro Martinez – TS

L’Inter si appresta a fronteggiare l’Atalanta in un match ostico che potrebbe dare alla compagine vincente quelle motivazioni ulteriori utili per effettuare il campionato sperato: i nerazzurri sono alle prese con il nodo relativo alle condizioni di Lautaro Martinez.

LA SITUAZIONE – L’Inter è consapevole di quanto Lautaro Martinez sia importante per la squadra sia nel contributo tecnico durante una partita che nella leadership che assume rispetto ai compagni. Al contempo, però, i nerazzurri sono altrettanto consci del fatto che quella contro l’Atalanta, pur essendo una partita importante, non sia ancora così delicata da giustificare il rischio di una presenza dal primo minuto dell’argentino. Ecco perché vi sono forti possibilità che il capitano dell’Inter salti anche la prossima sfida di Serie A per recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni.

Inter prudente: Lautaro Martinez da gestire con attenzione

UN’IDEA – Simone Inzaghi attenderà i “test” sul campo che Lautaro Martinez effettuerà oggi e domani, 29 agosto, prima di decidere se convocarlo per il match contro i bergamaschi. La sensazione è che all’Inter non dispiaccia l’idea di preservarlo per l’incontro con la Dea al fine di evitarne la partecipazione agli impegni con l’Argentina della prossima sosta delle Nazionali. Il tema, però, è se il Toro sia altrettanto disposto a rinunciare all’Albiceleste per gli stessi motivi sottolineati dalla dirigenza nerazzurra. E ciò appare sicuramente meno scontato. Se non poco plausibile.

