Inter, la parola ai campioni: ecco il momento Scudetto per i giocatori

Non solo Samir Handanovic (vedi articolo), Nicolò Barella (vedi articolo) e Romelu Lukaku (vedi articolo). In casa nerazzurra tutti i giocatori hanno analizzato per il Matchday Programme di Inter.it qual è stato per loro il momento decisivo per la vittoria dello Scudetto.

ACHRAF HAKIMI – «A livello di squadra sono stati fondamentali i successi contro Juventus e Milan. A livello personale scelgo la doppietta messa a segno in Inter-Bologna».

ROBERTO GAGLIARDINI – «Lo 0-3 di Sassuolo-Inter è stato importante, perché abbiamo ribadito la forza di questo gruppo in uno dei momenti più complicati del campionato. Segnare in quel successo è stato eccezionale».

STEFAN DE VRIJ – «Inter-Atalanta è stato un momento chiave: sapevamo che eravamo forti e che avremmo potuto conquistare il nostro obiettivo. Ma dopo quella partita, personalmente ne sono stato ancora più convinto».

ALEXIS SANCHEZ – «La mentalità del gruppo Inter mi ha fatto capre da subito che non avremmo mai mollato. A livello personale è stato importante aver contribuito a portare punti alla squadra quando ho giocato».

MATIAS VECINO – «A livello personale la vittoria contro il Cagliari perché è stata la mia presenza numero 100 con la maglia dell’Inter. A livello di squadra invece sicuramente il successo contro la Juventus».

LAUTARO MARTINEZ – «Non ho nessun dubbio, il derby vinto 0-3 al ritorno. In questa partita c’è tutta la voglia di vincere di questa squadra, di lottare insieme, c’è la forza del gruppo. Essere stato protagonista con una doppietta è stato un privilegio».

ALEXANDAR KOLAROV – «La vittoria in Inter-Juventus è il momento che secondo me ci ha dato la consapevolezza di essere forti e di poter superare qualunque avversario. Di essere pronti a prenderci lo Scudetto».

STEFANO SENSI – «La vittoria contro la Juventus ci ha dato una grande spinta a livello psicologico. Ci ha permesso di acquisire ancora più consapevolezza e di dare il via a un filotto di successi».

ANDREA RANOCCHIA – «Scelgo il successo di Crotone-Inter perché sapevamo di essere a un passo dal raggiungere il nostro obiettivo. Eravamo consapevoli che per arrivarci dovevamo solo vincere e così abbiamo fatto».

IVAN PERISIC – «Ad inizio stagione ho capito subito che ci saremmo tolti delle grandi soddisfazioni con un allenatore vincente e un gruppo straordinario. Questo e il momento!».

ASHLEY YOUNG – «Tutti! Vincere il campionato di Serie A è esattamente il motivo per cui sono venuto all’Inter. È stato incredibile vincere lo Scudetto dopo 11 anni, personalmente significa tanto essere il primo inglese della storia nerazzurra a vincere Premier League e Serie A».

ARTURO VIDAL – «Scelgo il mio gol contro la Juventus, una rete che ha dato il via ad una vittoria importante, una prova di forza che ci ha dato molta fiducia per arrivare fino in fondo e conquistare lo Scudetto».

CHRISTIAN ERIKSEN – «Sia a livello personale che di squadra dico Crotone-Inter: un gol pesantissimo che ci ha dato la certezza di essere davvero ad un passo dal titolo».

MATTEO DARMIAN – «Segnare in Inter-Verona è stato il mio momento Scudetto. Una rete pesantissima che ci ha avvicinati al nostro traguardo. Ho aperto le braccia e ho corso come da bambino, prima di essere sommerso dall’abbraccio di tutti».

MILAN SKRINIAR – «Inter-Atalanta è stato un match perfetto sotto tutti i punti di vista: abbiamo vinto uno scontro diretto, ho deciso la partita con un gol e abbiamo chiuso con un clean sheet contro il miglior attacco del campionato in quel momento».

MARCELO BROZOVIC – «I successi negli scontri diretti sono stati tutti fondamentali, aver ottenuto quelle vittorie contro squadre che ambivano al nostro stesso obiettivo ci ha fatto capire che saremmo stati noi a tagliare quel traguardo».

ALESSANDRO BASTONI – «La vittoria in Inter-Juventus ci ha dato consapevolezza: era da tanto che provavo a mettere una palla come quella che ha lanciato Barella in porta, averlo fatto in quella partita è stato ancora più bello».

Clicca QUI per leggere il Matchday Programme completo su Inter.it