Inter-Parma, rotazioni in vista per i nerazzurri. Sanchez recupera? – Sky

Inter-Parma andrà in scena sabato alle ore 18:00. Antonio Conte, potrebbe scegliere di far ruotare gli uomini, soprattutto in attacco. Molto dipenderà dalle condizioni di Alexis Sanchez. Le ultime da Andrea Paventi in collegamento su “Sky Sport”

FORMAZIONE – Inter-Parma è in programma sabato alle 18:00. Conte prepara la sfida ai gialloblù con uno sguardo alla Champions League ed alla doppia sfida decisiva contro il Real Madrid. Ecco perché potrebbero esserci delle rotazioni in casa nerazzurra. In difesa dipenderà molto da Milan Skriniar: per lo slovacco, rientrato in Italia, si aspetta l’esito del tampone. È più probabile, però, un suo ritorno per il match di Champions League contro il Real Madrid. Romelu Lukaku è uno degli indiziati a prendere un turno di riposo. Molto dipenderà dalle condizioni di Alexis Sanchez, che potrebbe recuperare in vista di sabato. A riportarlo Andrea Paventi per “Sky Sport”