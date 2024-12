Inter-Parma, c’è un rientro! La probabile formazione di Inzaghi

Tra poche ore Inter-Parma, anticipo delle 18.30 della quindicesima giornata di Serie A. La probabile formazione di Inzaghi, più un rientro.

CONFERME – L’Inter torna a giocare a San Siro per sfidare il Parma. Simone Inzaghi dovrebbe schierare la stessa formazione vista a Firenze nella gara contro la Fiorentina, interrotta al 17′ per un’emergenza medica che ha coinvolto il centrocampista giallorosso Edoardo Bove. La decisione del tecnico punta sulla continuità, in un periodo cruciale per la stagione. Con il calendario fitto, tra campionato e Champions League, i nerazzurri cercano di mantenere i ritmi del Napoli primo in classifica. L’Inter dovrebbe scendere in campo con il consolidato 3-5-2: Sommer tra i pali, difeso da Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sugli esterni agiranno Dumfries e Dimarco, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. In attacco la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Inter-Parma, la probabile formazione di Inzaghi: una novità

NOVITÀ – La principale novità è il ritorno tra i convocati di Carlos Augusto, reduce da un problema fisico. Il brasiliano potrebbe offrire una soluzione importante dalla panchina. Ancora assente Francesco Acerbi, che dovrebbe rientrare per la sfida di Champions League. Rimane invece fuori Benjamin Pavard, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio. Tra poche ore la sfida ai ducali, con Fabio Pecchia che ha parlato in conferenza stampa. Di seguito la probabile formazione dell’Inter contro il Parma:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.