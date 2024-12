Inter-Parma: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

La prossima sarà la 55ª sfida tra Inter e Parma in Serie A: bilancio favorevole ai nerazzurri vittoriosi in 22 occasioni, 16 pareggi e altrettanti successi dei Ducali completano il quadro. L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque gare contro il Parma in Serie A.

Come seguire Inter-Parma IN DIRETTA

Inter-Parma, dove vederla in diretta TV

Su DAZN 1 (canale 214 Sky). È disponibile solo con abbonamento aggiuntivo dedicato su Sky oppure incluso nell’app DAZN in streaming.

Inter-Parma, dove vederla in LIVE streaming

Su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Inter-Parma su DAZN: i telecronisti

La telecronaca della partita su Dazn sarà affidata alla coppia Testoni-Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Inter: Pavard (infortunio), Acerbi (infortunio).

Parma: Benedyczak (infortunio), Circati (infortunio), Osorio (infortunio), Bernabè (infortunio), Charpentier (infortunio), Kowalski (infortunio).

L’arbitro della partita

Arbitro: Rosario Abisso

Assistenti arbitrali: Rossi-Cipriani

Quarto ufficiale: Massimi

Arbitro VAR: Pezzuto

Assistente VAR: Paterna

Conferenze stampa della vigilia

Inzaghi non ha tenuto la conferenza stampa

Pecchia: «Affrontiamo un gigante, una top in Italia e in Europa. Al di là della soddisfazione di domenica, c’era un clima straordinario ed è stata una bella vittoria. Inzaghi? C’è poco da dire sul valore del suo lavoro. Bisogna fargli i complimenti, c’è voglia di un confronto tecnico». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.