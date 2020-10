Inter-Parma: Conte fa dei cambi, un ritorno a centrocampo – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Parma di questa sera vedrà i nerazzurri ancora alle prese con numerose assenze. Conte deve pensare a dei cambi anche in vista della sfida Champions contro il Real Madrid. Si rivede Gagliardini a centrocampo dopo la guarigione dal Covid

Alle 18 l’Inter scende in campo al Giuseppe Meazza contro il Parma per l’anticipo della sesta giornata di campionato. I nerazzurri sono ancora alle prese con alcune assenze alle quali si è aggiunto anche Lukaku. Conte farà dei cambi in vista della sfida Champions contro il Real Madrid. Secondo “Sky Sport”, come da indicazioni di questi ultimi giorni, dovrebbe rivedersi Eriksen dal primo minuto alle spalle di Lautaro Martinez e del sostituto di Romelu Lukaku che dovrebbe essere Perisic. A centrocampo c’è il ritorno di Gagliardini, guarito dal covid, che giocherà insieme a Barella.