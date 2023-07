Inter, Paramount confermato ma cambia posizione! C’è un addio

Novità sul fronte sponsor di maglia per l’Inter. Paramount, sponsor di maglia nelle ultime due partite stagionali dell’Inter, è stato riconfermato ma cambia posizione

ACCORDO − L’Inter dice addio a Lenovo per confermare Paramount+. Lo sponsor cinematografico ha rappresentato l’Inter nelle ultime due partite della scorsa stagione, contro Torino in campionato e Manchester City in finale di Champions League. Adesso c’è la riconferma. Come riferisce Calcio e Finanza, l’Inter e lo sponsor hanno stipulato un accordo anche per la prossima stagione a 4,5 milioni di euro. In più ci sarà un 1,5 milioni euro per realizzare contenuti: in sostanza, potrebbero essere creati contenuti video dedicati al club nerazzurro. Paramount diventa il retro-sponsor dell’Inter al posto di Lenovo, che lo è stato per tre stagioni. Il brand tecnologico era diventato sponsor del retro della maglia d’allenamento nel 2020 per 3 milioni annui, passando poi a retro-sponsor nel 2021 con un corrispettivo pari a cinque milioni annui.