Inter padrona del proprio destino, ma calendario presenta due insidie – TS

L’Inter, dopo le due vittorie contro la Juventus ed il Verona, e le frenate di Milan e Napoli, è tornata padrona del proprio destino nella lotta scudetto in Serie A. Il calendario dei nerazzurri, però, presenta due insidie

PADRONA – L’Inter si è rilanciata di prepotenza nella corsa scudetto. Prima della vittoria ottenuta con la Juventus, la squadra di Inzaghi sembrava aver abdicato, o quasi, dalla corsa al titolo. Ma il successo sui bianconeri, e la replica contro il Verona, hanno rilanciato i nerazzurri, complici anche le frenate di Milan e Napoli. I nerazzurri, quindi, sono tornati padroni del proprio destino: vincendo tutte le gare rimanenti (recupero col Bologna incluso) i nerazzurri diventerebbero campioni d’Italia per la ventesima volta. Il calendario, però, come riferisce Tuttosport, presenta delle insidie.

INSIDIE – L’Inter, infatti, nelle prossime due sfide affronterà due ex-nerazzurri che potrebbero fare un’imboscata inattesa alla squadra di Inzaghi: si tratta dello Spezia di Thiago Motta e della Roma di Mourinho. La squadra ligure non è ancora salva, ma con Thiago Motta ha dimostrato di poter far male alle grandi (vittorie contro Napoli e Milan). Il “Picco” è un campo ostico in cui persino l’Inter scudettata dello scorso anno non andò oltre l’1-1 (reti di Farias e Perisic, ndr). Dopo la sfida contro i bianconeri sarà il turno della Roma di Mourinho, con un San Siro stracolmo. In stagione, i nerazzurri, hanno battuto due volte i giallorossi, segnando 5 reti e subendone 0. Un trend che, il portoghese, proverà ad invertire.

