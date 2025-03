Inter, ottavo clean sheet! Una certezza in Champions League

Simone Inzaghi si gode la vittoria a Rotterdam dopo una partita perfetta e la massima condivisione tra attacco e difesa. Al De Kuip l’Inter riesce a tenere inviolata la porta per l’ottava volta in questa competizione.

SICUREZZA – Altro clean sheet. L’Inter archivia subito la pratica al De Kuip e si prende un grosso vantaggio per i quarti di finali. Il ritorno si giocherà a San Siro nella prossima settimana, ma Simone Inzaghi arriva con più margine d’azione e si spera con qualche calciatore recuperato, come Carlos Augusto e magari un Hakan Calhanoglu nel pieno della condizione fisica e mentale. Quello che esce da Rotterdam, dopo il 2-0 di ieri firmato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Inter: certezza e morale alzato! Ecco a cosa serve vincere

PULITI – Simone Inzaghi e la sua Inter, per l’ennesima volta, hanno lasciato la porta ben protetta e con l’ottavo clean sheet in Champions League su nove partite. L’Inter, l’unico gol subito l’ha concesso contro il Bayer Leverkusen (che coincide con l’unica sconfitta) con la rete di Mukiele. Questo dato conferma l’Inter come una delle candidate alla vittoria finale. La vittoria a Rotterdam ha ridato morale alla squadra dei nerazzurri che in Serie A hanno faticato nelle ultime uscite, anche a causa del pareggio in extremis contro il Napoli. Adesso un tris di impegni nel giro di dieci giorni.