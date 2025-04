Inter, è l’ora delle ‘riserve’: contro il Cagliari pronte in cinque – CdS

Per un finale di stagione da leggenda servirà il contributo di tutti, anche dei non titolari. E questo a partire già da domani. Col Cagliari, l’Inter si affiderà a diverse riserve.

CONTRIBUTO – Servirà tutta l’Inter a disposizione per completare un finale di stagione da leggenda. I nerazzurri, una volta archiviata la trasferta contro il Bayern Monaco in Champions League, da ieri hanno iniziato a preparare la prossima partita di campionato contro il Cagliari. Domani la sfida ai sardi alle ore 18 in quel di San Siro. E Inzaghi si affiderà a diverse “riserve”. La Beneamata ha bisogno di tutti, anche perché domani sarà la partita numero 48 in stagione e tre giorni dopo arriverà la numero 49 e di nuovo contro il Bayern Monaco, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco perché, rispetto alla trasferta bavarese e anche al prossimo impegno europeo, il tecnico interista ruoterà diverse pedine per dare fiato ai titolarissimi e gestire al meglio tutte le forze della sua rosa.

Per Inter-Cagliari scatta l’ora delle riserve: Inzaghi vuole risposte

ALTERNATIVE – Oggi ci sarà la rifinitura alla vigilia di Inter-Cagliari, ma ci si aspettano, scrive il Corriere dello Sport, circa cinque cambi rispetto alla formazione vincente di Monaco di Baviera: dentro Bisseck, de Vrij in difesa, Zalewski sulla fascia destra, Asllani e Arnautovic. Si tratta di alternative, così come Carlos Augusto e Frattesi, che si stanno come facendo trovare pronti in questo momento della stagione. Soprattutto de Vrij e Arnautovic. Bisseck, dal canto suo, è quello che ha avuto una leggera flessione dopo la sosta per le nazionali. Inter-Cagliari è un’occasione da sfruttare.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia