L’Inter ora pensa allo Sparta Praga: cosa aspettarsi sulla formazione

L’Inter adesso pensa allo Sparta Praga. Domani è già vigilia di partita, valida per la settima giornata di Champions League. Sulla formazione c’è da aspettarsi qualche novità rispetto all’ultima vittoria contro l’Empoli in campionato.

ECCO L’EUROPA – Ritorna la Champions League, ritornano le grandi notti del calcio europeo. Domani è già vigilia di Sparta Praga-Inter, penultimo match della fase campionato della massima competizione per club. I nerazzurri, che oggi si sono allenati ad Appiano Gentile (aggiornamenti su Acerbi e Frattesi), puntano al successo. La squadra di Simone Inzaghi si trova al sesto posto in classifica, a quota 13 punti. Con una vittoria dopodomani a Praga (fischio d’inizio alle 20.45), la qualificazione diretta agli ottavi di finale sarebbe ad un passo. Il 29 gennaio l’ultima gara contro il Monaco, che si giocherà a San Siro. A proposito di Monaco, oggi in conferenza stampa, il tecnico Adolf Hutter, ha già acceso la sfida a suo modo. In merito alla formazione dell’Inter contro lo Sparta Praga è lecito aspettarsi qualche novità rispetto alla vittoria di ieri contro l’Empoli. Quali?

Sparta Praga-Inter, attese novità da Inzaghi dopo la vittoria sull’Empoli

NOVITÀ – Contro l’Empoli, Simone Inzaghi ha risparmiato qualche pedina titolare: in primis Marcus Thuram e Alessandro Bastoni, nonché Henrikh Mkhitaryan, recuperato proprio per la partita di ieri. Tutti e tre, dunque, dopodomani a Praga dovrebbero ritornare in campo dal primo minuto. Ciò indurrà il tecnico interista a richiamare in panchina Mehdi Taremi, Carlos Augusto e Piotr Zielinski. La partita contro la Sparta Praga sarà molto importante, per poi presentarsi all’ultimo atto della fase campionato contro il Monaco con maggior tranquillità. Per il resto, Inzaghi dovrebbe optare per gli uomini migliori con il rigenerato Lautaro Martinez a guidare i suoi.

La probabile formazione dell’Inter contro lo Sparta Praga in Champions League

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.