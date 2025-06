Inter, ora l’ostacolo River Plate! Pesano due assenze

L’Inter di Cristian Chivu ha lanciato un chiaro messaggio dopo la spettacolare vittoria in rimonta di ieri contro l’Urawa. Crederci è lecito, provarci è un dovere. Il successo ottenuto con carattere e lucidità nel secondo tempo ha riacceso le speranze nerazzurre in vista della gara decisiva contro il River Plate, dove in palio c’è il passaggio del turno al Mondiale per Club.

LAVORO – Contro ogni pronostico visto l’andazzo, hanno ribaltato una situazione complicata, dimostrando personalità e spirito di squadra. Chivu, che ha lavorato sulla mentalità del gruppo, sembra aver trasmesso ai suoi ragazzi quel DNA vincente tanto caro alla storia nerazzurra. Ora però la sfida con River Plate si fa il vero spartiacque della stagione. L’Inter arriva carica, ma con qualche incognita di formazione. Probabilmente mancheranno ancora una volta due pedine fondamentali: Benjamin Pavard e Marcus Thuram, entrambi ancora ai box.

Inter, due assenze complicate! Il punto

ASSENZE – Il difensore francese ha accusato un risentimento alla caviglia che lo costringerà con ogni probabilità a restare fuori anche per il prossimo impegno. Discorso simile per l’attaccante ex Borussia Mönchengladbach, fermato da uno stop muscolare ai flessori, la cui condizione sarà monitorata giorno per giorno. Nonostante queste assenze pesanti, l’entusiasmo generato dalla vittoria di ieri rappresenta il miglior carburante per una squadra che resta ambiziosa. Contro il River serviranno ancora una volta cuore e compattezza.