Inter, ora Champions League e Atalanta! Marzo, un mese infuocato

L’1-1 tra Napoli e Inter fa comunque sorridere i nerazzurri: con il pareggio allo stadio Maradona, Simone Inzaghi resta in testa alla classifica e prepara il mese più complicato della stagione.

CORSA – L‘Inter, nonostante l’1-1 in trasferta contro il Napoli, chiude il sabato sera restando in testa alla classifica. Simone Inzaghi mette in campo il meglio, rischia due giocatori come Calhanoglu e Dimarco e ritorna a Milano con altri due infortunati. Adesso, parte il mese di marzo. Tra Champions League, col doppio impegno contro il Feyenoord e il secondo scontro diretto in Serie A con l’Atalanta a ridosso della pausa per le Nazionali. In mezzo la sfida contro il Monza con la quale l’Inter non potrà in nessun modo sbagliare approccio.

Inter, una primavera scottante! La situazione

CALENDARIO – Non solo marzo, anche aprile – in caso di passaggio ai quarti di finale – sarà un mese complicato per l’Inter che si gode questo primo posto in classifica contro ogni aspettativa. Una primavera che non sarà freschissima per l’Inter, che si ritrova un triplo impegno abbastanza scottante. Prima la Champions League come anticipato, poi la corsa scudetto su Napoli e Atalanta, senza dimenticare la Juventus, e poi il doppio impegno di Coppa Italia contro il Milan. Dopo i tre derby che hanno fatto sorridere i rossoneri, l’Inter ha l’occasione di strappare il pass per la finale nelle mura di San Siro e organizzarsi per l’ennesimo viaggio in Arabia Saudita nel gennaio del 2026.