Inter, ora arriva il test per la continuità. Altra occasione col Monza

Per l’Inter arriverà un altro test questo weekend, proprio contro il Monza con cui è arrivato il primo pareggio della stagione e il primo stop del 2023 in campionato. Richiesta ancora una volta continuità.

CONTINUI – Il 4 gennaio la vittoria con il Napoli aveva illuso allo Scudetto, poi ci ha pensato il Monza a tarpare le ali dell’Inter. In quell’occasione il Var e Denzel Dumfries compirono un disastro regalando ai brianzoli un punto e togliendo definitivamente ai nerazzurri la possibilità di rincorrere i partenopei. Il momento ora è diverso: drammatico in Serie A, da sogno in Champions League. Va trovato assolutamente un equilibrio e al meglio. Il successo a San Siro con il Monza è obbligatorio per cancellare le ultime quattro partite scellerate e per mettere pressione a Milan e Roma davanti in classifica. La vittoria col Benfica ha dato segnali importanti, la squadra c’è e può battere chiunque. La compagine di Raffaele Palladino non può rappresentare l’ennesimo passo falso dell’anno nerazzurro.