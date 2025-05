Inter, grande attesa per l’open media-day prima della finale! Anche Inter-News.it presente

A cinque giorni dalla finalissima di Champions League contro il PSG, lunedì 26 maggio l’Inter aprirà le porte di Appiano Gentile per l’attesissimo open media-day organizzato dall’UEFA. La nostra redazione di Inter-News.it sarà presente in prima linea per raccontarvelo da dentro, con la nostra inviata Romina Sorbelli pronta a seguire ogni dettaglio della giornata.

OPEN MEDIA DAY – L’appuntamento in programma domani, lunedì 26 maggio, rappresenta una tappa importante di avvicinamento alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio. Per l’Inter si tratta della seconda finale di UEFA Champions League negli ultimi tre anni, un traguardo che testimonia il percorso di crescita costante del gruppo guidato da Simone Inzaghi. Ed è proprio l’allenatore nerazzurro ad aprire il programma della giornata: alle ore 14.00 prenderà la parola nella prima conferenza stampa ufficiale, rispondendo alle domande dei media accreditati. A seguire, intorno alle 14.30, sarà il turno di due giocatori dell’Inter, ancora non ufficializzati, che parleranno del momento della squadra, del percorso europeo e delle emozioni che li accompagnano verso la partita più importante dell’anno.

Open media-day, non solo conferenze stampa: Inter-News.it ci sarà!

DA VICINO – Ma il media day non si esaurirà con le conferenze. A partire dalle ore 15.00 si svolgeranno interviste nella Flash Area e nella Mixed Zone, momenti cruciali per cogliere da vicino lo stato d’animo dello spogliatoio nerazzurro. Infine, alle ore 17.00, spazio all’allenamento aperto alla stampa: un’occasione per osservare le condizioni fisiche della rosa e i primi segnali tattici in vista della sfida contro il PSG. Inter-News.it seguirà ogni istante della giornata con aggiornamenti in tempo reale, dichiarazioni esclusive, analisi e immagini direttamente dal centro sportivo. La nostra redazione sarà presente fisicamente ad Appiano Gentile grazie alla nostra inviata, Romina Sorbelli.