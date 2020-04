Inter, “OK” alla decisione del Governo: allenamenti a casa. Attesa per il 18

L’Inter si attiene alla decisione del Governo e proseguirà con le sessioni di allenamento da casa. Come riporta l’ANSA, la società nerazzurra attende il 18 maggio per poter tornare ad Appiano Gentile

IN ATTESA – L’Inter rispetta la scelta del Governo resa nota nella serata di ieri dal Premier Giuseppe Conte (vedi articolo). Il club nerazzurro, infatti, proseguirà con le sedute di allenamento da casa virtualmente guidate da Antonio Conte e il suo staff. Si attende il via libera per poter tornare ad Appiano Gentile a svolgere gli allenamenti di squadra, ad oggi previsto per il 18 maggio. L’ANSA riferisce inoltre che i giocatori nerazzurri saranno liberi di scegliere se allenarsi al parco. In ogni caso, avanti come da inizio quarantena senza alcuno scontro con il Governo.

Fonte: ansa.it