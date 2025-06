Inter, oggi volo negli USA: la lista completa tra giocatori e dirigenti – CdS

Oggi parte la missione dell’Inter negli USA. Il volo è previsto per le ore 11 e arrivo nel pomeriggio italiano. L’esordio tra una settimana contro il Monterrey. Ecco l’intero programma tra la lista completa dei giocatori che partiranno oggi, compresi anche i dirigenti. Poi la sede del ritiro.

PROGRAMMA – Il programma è pronto: l’Inter alle 11 salperà da Milano per dirigersi verso gli Stati Uniti. Oggi parte ufficialmente la missione Mondiale per Club. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu che dovrebbe avere come vice un altro ex interista come Aleksandar Kolarov, andranno negli States con l’obiettivo dichiarato di puntare al massimo e ad arrivare fino in fondo, come dichiarato dallo stesso Beppe Marotta e dall’allenatore rumeno. Come riferisce il Corriere dello Sport, la comitiva atterrerà a Los Angeles, mentre la sede del ritiro è nei campi di allenamento di UCLA. Il primo allenamento americano si svolgerà domani mattina (ora della California), mentre l’esordio avverrà tra una settimana, ossia tra martedì 17 e mercoledì 18 (ore 3 italiane) contro il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena.

I convocati dell’Inter per il Mondiale per Club, compresi i dirigenti

CONVOCATI – Oggi si imbarcheranno i seguenti giocatori: Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Valentin Carboni, i tre portieri, la new entry Luis Henrique, più Sebastiano Esposito e Palacios, rientrati dai rispettivi prestiti, e un gruppo di Primavera già nel giro della prima squadra. Voleranno anche gli infortunati Calhanoglu, Bisseck e Pio Esposito. Presente anche la dirigenza sul volo verso gli Stati Uniti, con Piero Ausilio e Dario Baccin al fianco di Chivu. Mentre Marotta arriverà venerdì. I nazionali azzurri e il gioiellino Petar Sucic arriveranno direttamente all’aeroporto senza passare da Appiano Gentile. Mentre gli altri nazionali in giro per il Mondo si aggregheranno a scaglioni direttamente a Los Angeles.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno