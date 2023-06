Inter, oggi via alla vendita abbonamenti! Dettagli prima fase e prezzi

Oggi inizia la vendita abbonamenti per l’Inter nella stagione 2023-2024. Ecco qual è la prima fase che vede interessati i possessori del pacchetto già nell’annata appena conclusa. Qui tutte le informazioni.

VENDITA ABBONAMENTI INTER – L’Inter avvia la vendita degli abbonamenti in vista della stagione 2023-2024. Oggi si comincia con la conferma del posto per gli abbonati alla Serie A 2022-2023. La vendita prenderà il via alle ore 14 e si concluderà mercoledì 28 giugno. Sarà poi possibile cambiare il posto nello stesso settore già rinnovato o, nel caso in cui non si volesse confermare quello della stagione appena terminata, cambiarlo. Come già annunciato, la vendita abbonamenti al Secondo Anello Blu sarà valide per 18 partite, ovvero è escluso il derby Inter-Milan. In quell’occasione, essendo settore riservato alla tifoseria ospite, agli abbonati potranno scegliere di acquistare qualsiasi posto tra quelli disponibili, con una prevendita dedicata.

VENDITA ABBONAMENTI INTER – I PREZZI

Poltroncina Rossa Centrale (P-R) 2.850 €

Poltroncina Rossa (O-S) 2.250 €

Tribuna Arancio Centrale (160-162) 1.750 €

Poltroncina Arancio Centrale (159-161) 1.350 €

Poltroncina Arancio Centrale X 1.700 €

Poltroncina Arancio (157-163) 1.150 €

Primo Arancio (155-156-165-166) 725 €

Primo Arancio Laterale (167-168-169-170-172) 545 €

Primo Verde 475 €

Primo Blu 455 €

Secondo Rosso Centrale 575 €

Secondo Arancio Centrale 545 €

Secondo Verde 310 €

Secondo Blu | 18 partite (Derby escluso) 310 €

Terzo Rosso Centrale | Disponibile da venerdì 30 giugno 325 €

Terzo Verde 215 €

TRIBUNA FAMILY (149-150-151-152-154)

Adulto + UNDER16 875 €

Adulto aggiuntivo 545 €