Inter, oggi tre novità in allenamento! Poi stop e fissata la ripresa

Ultimo allenamento della settimana per l’Inter che in mattinata lavorerà ad Appiano Gentile. Ci saranno tre novità importanti per Simone Inzaghi.

ULTIME – Simone Inzaghi sta lavorando in questi giorni con un gruppo ridotto. Tra giocatori infortunati e altri impegnati in nazionale, il tecnico dell’Inter ha dovuto fare di necessità virtù provando a recuperare perlopiù qualche pedina ferma da settimane. Se nella giornata di ieri si è rivisto parzialmente in gruppo Federico Dimarco, nella giornata di oggi dovrebbero esserci tre novità non banali: ossia il reintegro di Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Piano piano l’emergenza infortuni in casa Inter sta rientrando, anche se lunedì il club sottoporrà a degli esami strumentali capitan Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. Intanto, oggi ultimo allenamento della settimana ad Appiano Gentile. I nerazzurri, così come la Nazionale, lavorerà in mattinata.

Dopo l’allenamento di oggi, l’Inter riprenderà i lavori martedì

RIPRESA – Terminato l’allenamento odierno, poi Inzaghi darà due giorni di riposo al resto del gruppo. La ripresa è infatti fissata per martedì, quando inizieranno a rientrare anche i primi nazionali. Da martedì, pertanto, comincerà l’avvicinamento alla prima partita post sosta contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Un match delicato e da prendere con le pinze. La speranza per Inzaghi è quella di riavere i quattro citati sopra subito a disposizione. Probabilmente invece l’esclusione sia di Lautaro Martinez che di Dumfries.