Inter, oggi sei rientri ad Appiano Gentile! Domani il resto – CdS

L’Inter oggi riabbraccia ben sei nazionali, domani il gruppo sarà al completo. Domenica sera, i nerazzurri saranno ospiti al Brianteo di Monza.

LAVORI – Ieri l’Inter ha ripreso gli allenamenti, in vista del match contro il Monza, valido per la quarta giornata di campionato. Ad Appiano Gentile si sono allenati anche Piotr Zielinski e Nicolò Barella. Il centrocampista polacco, dopo aver giocato entrambe le partite della Polonia contro Scozia e Croazia, scalpita adesso per esordire con la maglia dell’Inter. L’ex Napoli, arrivato a parametro zero in estate, non ha ancora messo minuti nelle gambe con i nerazzurri e contro il Monza potrebbe arrivare la sua prima chance. Quanto a Barella, smaltita l’operazione al naso che gli ha fatto saltare pure l’Italia, si candida ad una maglia dal 1′ contro i brianzoli. Oggi attesi sei rientri.

L’Inter riabbraccia sei nazionali: il gruppo si ricompatta

RIENTRI – Oggi ad Appiano Gentile, l’Inter e Inzaghi ritrovano sei nazionali: i tre italiani, Bastoni, Dimarco e Frattesi, nonché Calhanoglu, Thuram e Arnautovic. I tre giocatori azzurri hanno giocato tanto e anche bene, con il laterale mancino e il centrocampista protagonisti sia contro la Francia che con Israele. Quanto agli altri: il turco ha giocato nel complesso 66 minuti in due partite contro Galles e Islanda; il francese 80′ tra Italia e Belgio; mentre l’austriaco 94′ tra Slovenia e Norvegia.

Fonte: Corriere dello Sport – a.g