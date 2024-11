Inter, oggi la ripresa degli allenamenti! Il programma della settimana – CdS

Dopo il pareggio in Inter-Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti. Il primo della settimana! Ecco il programma completo secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport.

IL PROGRAMMA – Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, l’Inter si trova ora a gestire un momento di transizione dovuto al grande esodo di ben 15 giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Con l’organico ridotto all’osso, l’allenatore Simone Inzaghi ha programmato una serie di allenamenti per lavorare con chi è rimasto a Milano. Gli allenamenti, avviati oggi e previsti anche domani e venerdì mattina, vedranno però una pausa nel weekend. Il ritiro internazionale si presenta come una delle ultime occasioni di turnover massivo in questa stagione, dato che la prossima pausa per le nazionali arriverà a marzo. La ripresa del campionato è fissata per il 23 novembre, quando l’Inter affronterà il Verona. Una trasferta insidiosa che Inzaghi spera di preparare con una rosa completa e, si auspica, senza ulteriori imprevisti dal punto di vista fisico.

Inzaghi sfrutta la pausa Nazionali

PROGRAMMAZIONE – La rosa ridotta a causa delle convocazioni internazionali offre però ad Inzaghi una preziosa occasione per lavorare su schemi e sinergie mirate, un investimento fondamentale in vista dei prossimi impegni. Per il tecnico interista, inoltre, la pausa rappresenta anche una possibilità per testare soluzioni alternative e concedere spazio ai giocatori meno utilizzati, elemento fondamentale per mantenere alta la competitività del gruppo nel lungo periodo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia