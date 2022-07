Inter, oggi la prima ‘amichevole’ per Inzaghi. E i tifosi ringraziano Zhang e gli altri

Inter pronta a scendere in campo in vista dell’inizio della nuova stagione. Inzaghi testerà da subito la sua squadra, anche se per i primi test probanti bisognerà pazientare ancora un po’. Nel frattempo ad Appiano Gentile, anche grazie al mercato fatto (vedi riepilogo), l’ambiente nerazzurro è sempre più compatto tra tifosi e società, a partire dal Presidente Zhang

NUOVO INIZIO – Nel pomeriggio l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per la sua prima amichevole stagionale contro la Milanese, società dilettantistica. Più che amichevole, un allenamento congiunto a mo’ di partitella. Le amichevoli ufficiali, invece, inizieranno la settimana prossima con la Lugano Supercup (vedi calendario completo). Intanto ad Appiano Gentile i tifosi nerazzurri continuano a mostrare tutto il loro affetto per la squadra ma anche per la società. Come riportato dal collega Matteo Barzaghi – inviato presso Appiano Gentile per Sky Sport -, in mattinata sono apparsi alcuni striscioni di ringraziamento indirizzati al Presidente Steven Zhang, ai dirigenti e allo stesso Inzaghi. Tra i destinatari anche Romelu Lukaku, a cui è stato dato nuovamente il bentornato a casa. E il nuovo numero 90 nerazzurro continua ad allenarsi agli ordini di Inzaghi per farsi trovare subito pronto a segnare i primi gol estivi in maglia Inter…