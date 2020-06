Inter, oggi Hakimi sarà nerazzurro. Call e scambio di documenti – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto sulla trattativa tra Inter e Real Madrid per l’arrivo in nerazzurro di Achraf Hakimi. Oggi giornata decisiva per chiudere l’affare, poi arrivo a Milano e visite mediche

HERE WE GO! – Ore decisive per Hakimi all’Inter. “La Gazzetta dello Sport” riporta gli ultimi dettagli di una trattativa che i nerazzurri hanno portato avanti per mesi, in gran segreto, e che adesso sono pronti a condurre in porto. Col Real Madrid c’è intesa totale sulle cifre (e non da oggi): 40 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Scongiurate ipotesi di recompra da parte del club madrileno (QUI i dettagli). Ieri i due club hanno discusso a lungo sulle modalità di pagamento come “ultimo (mini) ostacolo che separa l’ormai ex Borussia Dortmund dall’Inter“. Oggi è prevista una nuova call per completare gli ultimi passaggi, poi via allo scambio di documenti per chiudere l’affare. Se non dovessero esserci intoppi, il marocchino sarà a Milano già domani per la firma sul quinquennale da 5 milioni netti a stagione.

Fonte: La Gazzetta dello Sport