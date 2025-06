Inter, oggi la firma di Luis Henrique! La situazione

In casa Inter il mercato estivo resta al centro: oggi, come riportato da Sky Sport, è il giorno delle firme di Luis Henrique.

FIRME – Nonostante in casa Inter continui a tenere banco la questione legata al successore di Simone Inzaghi, in viale della Liberazione si lavorare a ritmi serrati per definire gli ultimi movimenti di mercato. Come riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito, oggi sarà la giornata di Luis Henrique. L’esterno brasiliano, arrivato dal Marsiglia – dopo le visite mediche degli scorsi giorni – firmerà con il club nerazzurro. A ruota anche il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano ha spiegato come il brasiliano firmerà per l’Inter, con un trasferimento chiuso insieme ai francesi per la bellezza di 25 milioni di euro.