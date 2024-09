Inter, oggi finisce il programma dei rientri: quartetto in arrivo – CdS

Oggi l’Inter riabbraccia gli ultimi nazionali e dunque si può veramente pensare alla partita contro il Monza di domenica sera.

ULTIMI RIENTRI – La ripresa degli allenamenti è avvenuta martedì e all’appello si era presentato, tra i nazionali partiti ad inizio settembre, solamente Piotr Zielinski. Ieri, insieme al polacco, si sono aggiunti ben sei giocatori: gli italiani Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi; nonché Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Oggi toccheranno agli ultimi quattro: Lautaro Martinez, Mehdi Taremi, Kristjan Asllani e Denzel Dumfries. Quest’ultimo presto firmerà il proprio rinnovo di contratto, dopo aver raggiunto la quadra definitiva con l’Inter. Simone Inzaghi tra oggi e domani potrà veramente pensare alla partita contro il Monza, in programma domenica sera.

L’Inter ritrova tutti i Nazionali: quattro a segno durante la sosta

NUMERI – Complessivamente in questa prima sosta delle nazionali, l’Inter ha lasciato andare undici giocatori. Quattro di questi hanno lasciato il segno trovando anche la rete con la rispettiva selezione: ossia, Frattesi (due gol), Dimarco, Taremi e Dumfries. In quanto a minutaggio, gli undici interisti hanno messo nelle gambe 1566′. Hanno saltato la convocazione in nazionale, Nicolò Barella per l’operazione al naso, ma anche Benji Pavard, il quale (inspiegabilmente) non è stato preso in considerazione da Deschamps, e Stefan de Vrij, reduce da un problema fisico.

Fonte: Corriere dello Sport – g.c