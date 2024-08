L’Inter oggi in campo con l’Al-Ittihad: Inzaghi prepara i debutti – CdS

Oggi l’Inter sfiderà l’Al-Ittihad a Monza. Penultima test amichevole del precampionato nerazzurro in vista dell’esordio ufficiale.

IN CAMPO – Oggi l’Inter scende in campo nella sua penultima amichevole precampionato contro l’Al-Ittihad. Squadra della Saudi Pro League con Laurent Blanc in panchina e campioni del calibro di Benzema, Kante e il neo arrivato Moussa Diaby in rosa. Sarà occasione per i tifosi dell’hinterland milanese di assistere alla prima uscita ravvicinata dei Campioni d’Italia. Lautaro Martinez, rientrato dopo gli impegni internazionali con l’Argentina e un periodo di vacanza, ieri ha fatto il suo primo allenamento con i compagni in questo pre-campionato. Oggi i nerazzurri giocheranno contro la squadra araba nel penultimo test amichevole di questa pre-season. Poi il 13 l’ultimo incontro prima dell’esordio ufficiale contro il Genoa a Londra con il Chelsea.

L’Inter sfida l’Al-Ittihad: Inzaghi proverà qualche titolare

DEBUTTO – Il capitano nerazzurro ha svolto la sua prima seduta di allenamento di questo ritiro, mettendosi subito a disposizione di mister e squadra anticipando anche i propri tempi di rientro dalla vacanze. Oggi non ci sarà a Monza. Ci sarà invece il debutto di Marcus Thuram. Inzaghi ha bisogno di lui sin da subito. Con Taremi infortunato (più probabile il rientro alla seconda giornata con il Lecce), Arnautovic con noie muscolari e Correa non affidabile, il tecnico piacentino dovrà per forza di cose schierare dal primo minuto al “Ferraris” il numero 9 francese, il quale, di conseguenza, dovrà al più presto trovare la migliore condizione.

GLI ALTRI – Per il resto, Inzaghi inizierà a provare un po’ la formazione titolare con il rientro di Sommer tra i pali, mentre in difesa Bisseck sarà ancora titolare al posto di Pavard. Il francese può rientrare con calma. Ai lati Dumfries e Dimarco, con l’olandese che sarà gestito visto il rientro da pochi giorni. A centrocampo, la filastrocca Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, con Frattesi scalpitante.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia