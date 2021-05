Inter, da oggi l’annuncio di Oaktree? Attesa anche per il vertice con Conte

In casa Inter oggi potrebbe essere una giornata chiave. Si attende l’ufficialità dell’accordo con Oaktree, così come il vertice fra Conte e la società.

L’ORA DELLA VERITÀ – Ultime battute in attesa dell’ingresso di un socio nell’Inter. In questi giorni è passato in testa il fondo americano Oaktree, che stando alle indiscrezioni dagli Stati Uniti (vedi articolo) rileverà le quote di LionRock (circa il 30%) con un finanziamento da 275 milioni di euro. Soldi freschi per sistemare le casse della società, segnate dalla pandemia (come tutti i club) e dai problemi avuti al far uscire i capitali di Suning dalla Cina. Da oggi in poi ogni momento è buono per l’annuncio ufficiale: siamo all’ultimo passaggio.

L’ALTRO FRONTE – Una volta definita la questione societaria, con l’ingresso di Oaktree, l’Inter potrà pianificare la stagione 2021-2022. Che ha un nome su tutti: quello di Antonio Conte. C’è chi ha detto che, nel pomeriggio di oggi, si svolgerà l’atteso incontro con Steven Zhang (vedi articolo). È chiaro che la permanenza del tecnico passa dalle garanzie che la società gli potrà dare, e aver risolto la situazione finanziaria è un buon punto di partenza. Come noto, la volontà dell’allenatore è quella di restare, ma avendo maggiori chiarezze. Anche qui si attendono aggiornamenti, e le prossime ore daranno ulteriori novità il tal senso. Ma l’Inter è arrivata a un punto di svolta per porre le basi della prossima stagione.