Inter, occhi su Dumfries e Sommer: clausole, mercato e suggestioni – TS

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono alcuni giocatori dell’Inter che, pur non essendo considerati tra gli esuberi, potrebbero comunque avere mercato.

OLANDA – Uno che potrebbe avere mercato in casa Inter è Denzel Dumfries, al centro delle voci delle ultime settimane. L’esterno olandese, assistito ora da Jorge Mendes, ha una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, valida fino al 15 luglio. Una cifra giudicata piuttosto bassa dal club nerazzurro, che stima il suo cartellino attorno ai 40 milioni. Il nome di Dumfries è stato accostato con insistenza al Barcellona, ma al momento non si registrano offerte concrete. Gli spagnoli continuano a fare i conti con gravi problemi finanziari. Inoltre, lo stesso giocatore non avrebbe manifestato intenzione di partire. Nonostante ciò, l’Inter resta in attesa, consapevole che la clausola potrebbe rappresentare un’opportunità appetibile per qualche top club, in particolare dalla Premier League.

Inter, non solo Dumfries! C’è altro mercato in uscita

ALTRI – Sempre in chiave uscite, Tuttosport segnala l’interesse del Galatasaray per Yann Sommer. Il portiere svizzero non sarebbe però una priorità per il club turco, che guarda anche a Petrovic, in uscita dal Chelsea. L’Inter potrebbe valutare una cessione solo in caso di un’offerta convincente, anche se Sommer ha già espresso il desiderio di restare a Milano. In Turchia si parla di una richiesta d’ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni, cifra fuori portata per i giallorossi di Istanbul. Anche Marcus Thuram ha una clausola nel contratto, pari a 85 milioni di euro, ma al momento sembra improbabile che qualcuno decida di investirli per strapparlo all’Inter.

