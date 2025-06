Inter, due nomi nel mirino: Chivu li ritroverebbe dopo Parma

Con l’ufficialità di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter, inizia a prendere forma anche la prima lista di nomi che il tecnico romeno vorrebbe portare con sé nella nuova avventura in prima squadra.

INTERESSE – Tra i profili seguiti con particolare attenzione ci sono Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni, due giovani talenti del Parma, già allenati proprio da Chivu durante la sua esperienza la scorsa stagione con il Parma. Bonny, attaccante classe 2003, è reduce da una buona stagione in Serie A, in cui ha messo in mostra fisicità, progressione e un’ottima capacità di attaccare la profondità. Un profilo che piace per duttilità e margine di crescita. Leoni, difensore centrale classe 2006, è invece uno dei prospetti più promettenti del vivaio gialloblù. Elegante, tecnico e già nel giro delle Nazionali giovanili, è considerato un possibile investimento in chiave futura.

Inter, contatti diretti con il Parma! La situazione

CONTATTO – L’Inter ha avviato i primi contatti esplorativi, forte anche del rapporto diretto tra Chivu e i due giocatori. Il legame umano e tecnico potrebbe facilitare il dialogo tra le parti, in un’operazione che guarda sia al presente che al lungo termine. Ieri intanto, come reso noto da Sky Sport con tanto di video, in un noto hotel di Milano in centro, c’è stato un primo incontro diretto tra Marotta, Ausilio e Federico Cherubini, uomo mercato in casa Parma.