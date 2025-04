Inter, un’occasione in più! Delicato il secondo tempo 

Marko Arnautovic sarà in panchina nella trasferta dell’Inter contro il Bologna. L’attaccante austriaco ha dato for-fait alla vigilia della delicata sfida di Serie A al Dall’Ara.

RITORNO – Niente ritorno in grande stile per Marko Arnautovic che si vede costretto a partire dalla panchina contro il suo ex Bologna. L’attaccante austriaco, almeno fino alle prime luci dell’alba di ieri, era il candidato numero uno per rimpiazzare l’assenza di Marcus Thuram. Nel pomeriggio di ieri invece, sono venuti a galla dei problemi per Marko Arnautovic e che quindi non sarà rischiato contro il Bologna.

Inter, c’è l’occasione per Correa

OCCASIONE – L’occasione più grande, nella trasferta contro il Bologna, ce l’avrà Joaquin Correa. L’attaccante argentino farà da spalla a Lautaro Martinez. Inzaghi si aspetta adesso la risposta definitiva dopo un campionato in chiaro scuro. Nel frattempo c’è da sperare che possa sbloccarsi anche Mehdi Taremi che sarà lanciato quasi sicuramente nel secondo tempo per provare a limitare il minutaggio a un super Lautaro Martinez che sta facendo gli straordinari