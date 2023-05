Inter, obiettivo raggiunto in anticipo. Riposo prima della finale

L’Inter ha raggiunto l’obiettivo Champions League con una giornata in anticipo. La vittoria contro l’Atalanta è valsa il momentaneo secondo posto, ora due settimane di riposo prima della finale di Istanbul.

QUALIFICAZIONE – L’Inter è salita a quota 69 punti in campionato. La vittoria contro l’Atalanta ha permesso ai nerazzurri di salire a +8 dal quinto posto, quindi aritmeticamente in Champions League per la prossima stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso una stagione di alti e bassi in Serie A nel miglior modo possibile, vincendo e facendo festa in un San Siro da record. Sei vittorie nelle ultime sette per superare Milan, Lazio e Juventus, oltre alla Coppa Italia contro la Fiorentina e la finale ottenuta ai danni dei cugini rossoneri. I due mesi finali di Inzaghi sono da incorniciare e hanno fatto vedere forse la migliore versione della squadra del piacentino da quando è arrivato a Milano.

Inter, riposo totale

DUE SETTIMANE – Tra due settimane, meno un giorno, ci sarà la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. L’evento è speciale per il club meneghino, che manca all’occasione da tredici anni. L’ultima volta è andata bene e ha portato la terza Champions League della storia nerazzurra sotto l’orma di José Mourinho, in questa ci si dovrà affidare ad un neofita della competizione: Simone Inzaghi. Il piacentino con l’Atalanta ha chiuso il discorso in campionato, per questo avrà tutto il tempo per preparare la partita più importante della sua carriera. Contro il Torino si dovrà dare spazio a chiunque non sia un titolare o uno dei primi sostituti da utilizzare per la finale. Occasione per i giocatori dalla Primavera, per giocatori come Roberto Gagliardini, Kristjan Asllani o Raoul Bellanova che difficilmente entreranno in campo il 10 giugno.