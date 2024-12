Inter, obiettivo cerchiato in rosso per Pavard e Acerbi

Simone Inzaghi si è dovuto rassegnare: sia Francesco Acerbi che Benjamin Pavard hanno dato forfait e non sono partiti alla volta di Riyadh. C’è nel mirino il rientro in campo con l’Inter.

LAVORO – Con la squadra quasi al completo a Riyadh per la Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno di due colonne portanti della difesa. Il tecnico dell’Inter ha lasciato a casa sia Francesco Acerbi che Benjamin Pavard. Entrambi non sono riusciti a recuperare e si è preferito lasciarli recuperare con calma senza mettergli la fretta e magari rischiare di allungare i tempi. I due hanno continuato ieri ad allenarsi in solitaria ad Appiano Gentile mentre i compagni di squadra partivano per l’Arabia Saudita. Adesso però bisogna stringere i tempi e tornare al più presto a disposizione.

Stop prolungato per Acerbi e Pavard: l’Inter spera di recuperarli per il Venezia

RIENTRI – Il francese sembra stia recuperando più velocemente rispetto al compagno di reparto. Il guaio muscolare alla coscia sinistra sembra stia per passare. Per il difensore azzurro invece ci vorrà un po’ di tempo dopo la ricaduta a ridosso della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Gli allenamenti alla Pinetina proseguiranno fino al rientro del gruppo ad eccezione del giorno di Capodanno. L’obiettivo è quello di essere a disposizione di Simone Inzaghi per la partita del 12 gennaio in programma a Venezia.