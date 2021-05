Inter, Oaktree sempre più vicino. Prestito, minoranza (e non solo?). Dettagli

Oaktree sarebbe sempre più vicina all’Inter per il prestito e l’acquisto delle quote di minoranza del club nerazzurro: i dettagli.

MILIONI – Secondo quanto riportato da Bloomberg, Oaktree Capital Group acquisterà una quota di minoranza dell’Inter, come parte di un accordo sulla base di 275 milioni di euro per far fronte alle difficoltà finanziarie del club nerazzurro.

MINORANZA – Il fondo statunitense sarebbe vicino all’acquisto delle quote di LionRock, pari a circa il 30% della società meneghina e a fornire un prestito alla squadra italiana, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

ANNUNCIO – Alla fine Oaktree potrebbe prendere il pieno controllo del club, ora in mano a Suning. L’annuncio dovrebbe arrivare non appena mercoledì Tom Pitts di LionRock si dimetterà dal consiglio della squadra. Nessun commento sarebbe arrivato da Inter, Oaktree e LionRock. I colloqui finali sarebbero in corso e potrebbero ancora non andare in porto, secondo le fonti.

CONTROLLO – Oaktree dovrebbe collaborare inizialmente con Suning per superare le difficoltà finanziarie dell’Inter. Però se Suning non sarà in grado di ripagare il suo debito dopo tre anni, il prestito potrebbe trasformarsi in azioni permettendo al fondo statunitense di prendere il controllo dell’Inter, stando alle fonti.

Fonte: Bloomberg.com – Daniele Lepido