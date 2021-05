Inter-Oaktree, trattativa in dirittura d’arrivo: due le possibilità – Sky

FINANZIAMENTO – Queste le parole dell’inviato Matteo Barzaghi: «È in dirittura d’arrivo la trattativa perché Oaktree immetta un finanziamento tra i 250-275 milioni circa. Questo porterà ossigeno alle casse dell’ Inter . Da una parte si parla di un finanziamento alla controllante, che andrà ripagato in tre anni con in pegno le azioni del club. Dall’altra invece si parla dell’acquisto del 30% delle quote».

