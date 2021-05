Inter e Oaktree hanno ufficialmente concluso l’operazione di finanziamento (vedi articolo), ma, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’operazione sarà più complessa rispetto un semplice finanziamento.

DUE VISIONI – Inter e Oaktree hanno finalmente raggiunto l’accordo per il finanziamento, ma come riportato dal quotidiano romano a firma di Pietro Gudagno e Andrea Ramazzotti, l’operazione sarà più complessa di un semplice finanziamento. Ci sarebbero due versioni dell’operazioni, ad oggi ancora poco chiare. Secondo la prima, Oaktree entrerebbe nell’azionariato attraverso un aumento di capitale. Secondo l’altra, il fondo americano si limiterebbe ad avere in pegno le azioni del club attraverso Great Horizon. Gli accordi prevedono che Suning debba restituire il denaro compresi gli interessi fissati al 9%. Non dovesse riuscirsi, allora Oaktree diventerebbe il nuovo proprietario dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti