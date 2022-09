Inter, nuovo proprietario direttamente dall’NBA! Resta il nodo sul prezzo – TS

Un’altra voce legata a una possibile cessione dell’Inter arriva direttamente dalla California. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, difatti, un famoso proprietario di una squadra di NBA è interessato al club nerazzurro. Resta, però, il nodo legato al prezzo del club.

PROPRIETARIO NBA – Si fanno sempre più intense le voci legate a una possibile cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang. Questa volta, però, una nuova voce arriva direttamente dalla California. L’interessato è Vivek Randivé, 64enne co-proprietario della squadra di basket dei Sacramento Kings. Ingegnere, fondatore di numerose aziende nel settore dell’informatica, a luglio è stato inserito tra i papabili della concordata di Gerry Cardinale per il passaggio del Milan da Elliot a RedBird. Adesso, l’ex azionista e vice-presidente dei Golden State Warriors, avrebbe diretto le sue attenzioni sull’Inter. Resta, però, ancora un noto legato al prezzo del club. Da un lato rimbalzano le voci riguardo un mandato concesso a Goldman Sachs dalla famiglia Zhang per la cessione del club a 1,2 miliardi. Dall’altro, Suning ribadisce che si tratta semplicemente di una richiesta formulata da tempo alla banca d’affari. La valutazione, però, sembrerebbe eccessiva: difficilmente Radivé o un altro compratore americano in questo momento accetterebbe di trattare su questa base di partenza

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi