Inter pronta a chiudere nuovo finanziamento: cifre, durata e gli altri dettagli!

L’Inter si appresta a completare una nuova operazione finanziaria in vista del rimborso del bond – in scadenza nel 2027 – annunciato nel mese di giugno. Di seguito tutti i dettagli.

LA NOTIZIA – L’Inter, dopo aver annunciato il rimborso del bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027, è pronta ad emettere un nuovo prestito obbligazionario. L’operazione finanziaria che l’Inter si appresta a realizzare è funzionale a finanziare il debito che incombe sulla società nerazzurra, con una serie di fattori favorevoli rispetto alle basi su cui era impostato il precedente bond emesso nel febbraio 2022. Il sito di Calcio e Finanza fornisce, in questo senso, tutti quei dettagli contrattuali ed economici che è necessario conoscere per comprendere come sarà impostato il prestito concesso ai nerazzurri.

Inter emetterà prestito obbligazionario: tutti i dettagli!

LA DECISIONE – Innanzitutto, l’Inter ha deciso di fare affidamento su una società di private debt, con l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile. Per quanto riguarda la sua escussione, le garanzie verranno fornite da Inter Media and Communication, dalla Fc Internazionale Milano (TeamCo) e dalla società Inter Brand. Esse si manifesteranno in questo senso: pegno sul capitale di Inter Media and Communication; pegno sui conti correnti bancari; cessione in garanzia di alcuni crediti legati ai contratti per i diritti televisivi e le sponsorizzazioni.

DURATA E COSTI – Per quanto concerne gli altri dettagli contrattuali, il prestito sarà dal valore complessivo in linea capitale intorno ai 375 milioni di euro. Alla cifra – da rimborsare entro 5 anni dalla data di emissione da emettersi alla, o intorno alla, data del 24 giugno 2025 – si aggiungerà un tasso di interesse pari a 4,52%. La diminuzione di quest’ultimo – rispetto al precedente bond che prevedeva un tasso del 6,75% – comporterà una corrisponde riduzione degli oneri finanziari che incombono sul Club.

DETTAGLIO DA CONOSCERE – Resta soltanto un elemento di cui venire a conoscenza rispetto al pagamento del bond emesso nel 2022. Il riferimento è a chi verserà la differenza di 50 milioni di euro tra il finanziamento che l’Inter si appresta a ottenere e quello precedente. In tal senso, le ipotesi sono principalmente due: pagamento diretto da parte di Oaktree; utilizzo di una parte di liquidità in cassa al club nerazzurro.