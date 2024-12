Inter, i nuovi attaccanti sono i difensori: in Europa no eguali – TS

La crescita dell’Inter degli ultimi mesi è garantita anche non solo dalla ritrovata compattezza difensiva, ma anche dai numeri realizzativi dei suoi difensori. Come sottolinea Tuttosport, in Europa non ha eguali.

DIFESA ALL’ATTACCO – Se adesso i difensori dell’Inter sono anche bomber, diventa difficile per tutti. Ebbene sì, la Beneamata, oltre a ritrovare una solidità difensiva convincente con appena due gol subiti nelle ultime otto uscite di campionato, ha scoperto anche la vena realizzativa dei suoi difensori. Basti pensare che l’Inter ha già segnato ben 12 gol solamente con i suoi uomini in difesa, nessuno ha fatto meglio in Europa. In ordine hanno realizzato almeno un gol Dumfries, Dimarco (tre gol a testa), Carlos Augusto (2), Bisseck, Darmian, De Vrij e lo stesso Bastoni nell’ultima partita contro il Cagliari, vinta 0-3.

Non solo gol anche assist e l’Inter con la sua difesa dipende meno dall’attacco

NUMERI – Ai gol, scrive Tuttosport, si accompagnano gli assist: la retroguardia di Inzaghi ne ha forniti 13 nelle 17 partite di Serie A disputate sinora, altro dato senza eguali. Dimarco, con 11 grandi occasioni create in questa prima parte di stagione, è il migliore in assoluto sotto questo profilo: due in più di Charles de Ketelaere, di mestiere attaccante. Il caso più emblematico è proprio quello di Bastoni: un difensore “puro” che ha fornito ai compagni 4 assist. Tanta prolificità da parte dei difensori, peraltro, fa sì che l’Inter dipenda un po’ meno dai suoi avanti: Thuram e Lautaro, 18 gol, hanno segnato “solo” il 40% delle reti nerazzurre. Un dato inferiore al 42,3% che si registra in casa Napoli con Lukaku e Kvaratskhelia o al 46,5% dell’Atalanta che ha in Lookman e Retegui i suoi due bomber.

