Inter, verso la nuova stagione: programmato il raduno e svelata un’amichevole!

Terminato il Mondiale per Club, l’Inter deve subito pensare alla prossima stagione. Arrivano novità sulla data del raduno e sulle amichevoli estive del pre-campionato.

NUOVA ERA – Con l’eliminazione dal Mondiale per Club, avvenuta qualche giorno fa agli ottavi di finale contro il Fluminense, la lunghissima stagione 2024/2025 dell’Inter può dirsi ufficialmente conclusa. La nuova era di Cristian Chivu, di cui si è avuto solo un primo piccolo assaggio nella breve avventura americana, inizierà concretamente a partire dal prossimo mese. Se il campionato, infatti, prenderà il via alla fine di agosto, l’Inter dovrà iniziare la fase di preparazione molto prima. E proprio sul raduno programmato dal club nerazzurro arrivano importanti novità in queste ultime ore.

Inter, fissata la data per il raduno: nel mirino la stagione 2025/2026

IL PROGRAMMA – Stando a quanto riporta SportMediaset, il raduno estivo dell’Inter in vista della stagione 2025/2026 avrà inizio alla fine di luglio. La data scelta per l’avvio del pre-campionato oscilla tra il 27 e il 28 luglio. I nerazzurri di Chivu, quindi, avranno poco meno di un mese a disposizione per recuperare le energie fisiche e mentali, sfruttando le ferie estive. Poi sarà il momento di tornare a lavoro, con allenamenti e amichevoli. Sulle gare estive di preparazione non si hanno ancora tanti dettagli, ma è molto probabile che l’ultima amichevole sarà quella contro il Monza.