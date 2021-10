Inter, nuova partnership internazionale in Asia: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, la società Inter ha comunicato una nuova partnership ufficiale in Asia. Come dichiarato dal Chief Marketing Officier Luca Danovaro, si tratta di un accordo importante nell’ottica di crescita del brand nerazzurro a livello globale.

NUOVO PARTNER – Con un comunicato apparso sul sito web della società, l’Inter ha annunciato un accordo di partnership in Asia con AYX, uno dei principali brand dell’industria sportiva e di intrattenimento. La piattaforma è specializzata particolarmente nel gaming online, sviluppandosi rapidamente negli ultimi anni e in grado di coinvolgere milioni di utenti. Il Chief Marketing Officier Luca Danovaro ha dichiarato: «Siamo molto contenti di dare il benvenuto a questo importante partner a livello internazionale nella famiglia Inter. Testimonianza della crescente attrattiva del brand a livello globale. Siamo lieti di collaborare con AYX, marchio leader nello sport e nell’intrattenimento in Asia. Siamo convinti che insieme raggiungeremo grandi risultati».