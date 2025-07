UFFICIALE – Inter, una novità sul ritiro: presa decisione sull’intera preseason!

Arriva un importante comunicato da parte dell’Inter, che annuncia una decisione riguardo il ritiro e l’intera preseason nerazzurri.

RITIRO INIZIATO – Anche l’Inter, come il resto dei club italiani e non, ha finalmente dato inizio alla preseason estiva. Dopo le ultime settimane di vacanza, l’intero gruppo di Cristian Chivu si è ritrovato ad Appiano Gentile ieri mattina per immergersi nelle attività in vista della nuova stagione. Quest’oggi, mentre i nerazzurri sono impegnati nel secondo appuntamento al centro sportivo della Pinetina, arriva una comunicazione ufficiale da parte del club proprio inerente al ritiro dell’Inter.

Al via il ritiro nerazzurro: l’Inter annuncia la decisione sulla preseason

IL COMUNICATO – Sul sito ufficiale dei nerazzurri, si legge: «FC Internazionale Milano comunica che a partire dal ritiro previsto per lunedì 28 luglio e per tutta la durata della preseason, le sedute di allenamento della squadra di Cristian Chivu saranno chiuse al pubblico. Eventuali variazioni del programma verranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Club». Questa, dunque, la decisione presa dal club nerazzurro sul ritiro, che proseguirà a porte chiuse dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Domani, infatti, è previsto l’importante appuntamento davanti alla stampa, alla presenza del Presidente Marotta e dell’allenatore Chivu.

Fonte: Inter.it