Inter, calvario finito per Skriniar? C'è la data del rientro a Milano

Lo rivela Andrea Paventi, nel pre partita di Shakhtar Donetsk-Inter: Milan Skriniar è pronto al rientro in Italia. Ecco la data

ATTESA – Milan Skriniar vede la luce in fondo al tunnel. Secondo il noto giornalista di “Sky Sport”, Andrea Paventi, l’ex Sampdoria è pronto a rientrare in Italia già domani. Dopo il lungo periodo di quarantena trascorso in Slovacchia, Skriniar si sottoporrà ad un tampone a Milano e, qualora il test dovesse dare esito negativo, si metterà a disposizione di Antonio Conte per la sfida contro il Parma. Ottima notizia in casa Inter, che ha assoluto bisogno di ritrovare lo slovacco al top della forma per rimpolpare il reparto difensivo.

Fonte: Sky Sport