Inter, notte disturbata da tifosi Borussia Monchengladbach: motivo gesto

Photo 83297347 AdnanV | Dreamstime.com

Notte disturbata per i giocatori dell’Inter: il motivo per cui i tifosi del Borussia Monchengladbach sono entrati in azione

MOTIVO – Dalla Germania Gianluca Di Marzio, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del gesto da parte dei tifosi del Borussia Monchengladbach. I sostenitori della squadra tedesca hanno disturbato il sonno ai giocatori dell’Inter. Infatti a partire dalle ore 4 del mattino circa via a fuochi d’artificio, petardi e… lattine di Coca-Cola.

PARTITA DELLA LATTINA – Il motivo è da ricercarsi nella famosa partita di Coppa Campioni del 1971, vinta dai tedeschi per 7-1 e poi ripetuta a seguito del ricorso vinto dall’Inter per via del lancio di una lattina di Coca-Cola che colpi alla nuca Boninsegna. Insomma, si è trattata di un’azione dovuta proprio alla “partita della lattina”, visto anche lo striscione in cui è stato scritto “Ricordati Inter: Thing go better with Coke” (“Ricordati Inter: le cose vanno meglio con una Coca-Cola”).

Fonte: Gianluca Di Marzio – Sky Sport 24