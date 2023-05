Inter, nona sinfonia Coppa Italia: compone Lautaro Martinez! − CdS

L’Inter ha vinto la sua nona Coppa Italia della storia battendo 2-1 la Fiorentina ieri sera nella finalissima dell’Olimpico. Il maestro d’orchestra è Lautaro Martinez

SHOW − Doveva essere uno spettacolo e così è stato. Bellissima finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, finita 2-1 per i nerazzurri grazie ad un super Lautaro Martinez. Il Toro ribalta la Viola in otto minuti e consegna alla Beneamata la sua nona Coppa Italia. Raggiunta la Roma. Finale subito in salita per i nerazzurri con il gol dopo 120′ di Nico Gonzalez, un altro argentino. I primi 15′ sono da incubo per l’Inter, che non azzecca un pallone venendo dominata dal pressing ultra offensivo della Fiorentina. Ma Lautaro Martinez è in stato di grazia. Prima manda in porta Dzeko, che spara alto davanti Terracciano. Poi si mette in proprio e diventa dura per gli avversari. Il gol del pareggio arriva al 28′ dopo aver dettato un filtrante a Marcelo Brozovic. Mentre al 36′ il raddoppio alla sua maniera: cross di Barella e girata volante. Lautaro Martinez show e coppa all’Inter. La prima. Il 10 a Istanbul ci si gioca il paradiso: la Champions League.

Fonte: Corriere dello Sport − Alessandro Mita