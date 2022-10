Inter, non solo Stankovic: altre due soluzioni per il dopo-Inzaghi – TS

L’Inter ha confermato la fiducia a Simone Inzaghi, ma è chiaro che la sua posizione adesso comincia a traballare. Secondo Tuttosport, oltre Dejan Stankovic ci sarebbero altre due soluzioni. Una di questa è “interna”.

SITUAZIONE DELICATA – Nelle prossime due partite l’Inter si aspetta un’inversione di tendenza da parte di Simone Inzaghi e la sua squadra. C’è preoccupazione, la classifica inizia a essere pesante e senza una svolta, sarebbe complicato per la società confermare Inzaghi. Si comincia dunque a parlare di possibili sostituti. Il nome perfetto per questa situazione sarebbe quello di Mihajlovic , ma il serbo, al di là delle sue condizioni di salute da prendere ovviamente in considerazione, non può essere tesserato per questioni di regolamento, avendo iniziato la stagione con il Bologna che lo ha poi esonerato il 6 settembre.

ALTRI NOMI – Chi potrebbe prendere il suo posto oltre il già nominato Dejan Stankovic, è Cristian Chivu. Quest’ultimo ha cominciato il suo percorso in panchina nel 2018 nell’Under14 nerazzurra, dall’estate 2021 è l’allenatore della Primavera e la scorsa stagione ha vinto lo scudetto. Fra i nomi sul tavolo anche quello di Paulo Sousa, altro ex, ma il portoghese, proposto da alcuni intermediari, non scalda.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini