Inter, non solo Serie A: Femminile e Primavera show, weekend da 18-0!

L’Inter non dimenticherà facilmente le ultime 24 ore di calcio. Tra Primavera e Serie A, prima Maschile e poi Femminile, il weekend è perfetto come non mai: 18 gol segnati, 0 subiti, 4 vittorie e 12 punti fatti. Di seguito tutti i risultati con all’interno i tabellini delle partite stravinte dalle quattro squadre nerazzurre

Maschile, sabato da incorniciare: doppia vittoria esterna

UNDER 19 IN PRIMAVERA: 0 Napoli – Inter 2

PRIMA SQUADRA IN SERIE A: 0 Roma – Inter 3

Inter Femminile, domenica indimenticabile: Derby di Milano e non solo

PRIMA SQUADRA IN SERIE A: 0 Milan – Inter 3

UNDER 19 IN PRIMAVERA: 10 Inter – Sassari Torres 0